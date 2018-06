Byienkomst Cambuursupporters by stedhûs lûkt sa'n 150 fans

Wethâlder Henk Deinum en boargemaster Ferd Crone sprutsen de fans ta. Ek spruts in wurdfierder fan de trije supportersklups har soargen út oan de gemeenteriedsleden. Tagelyk is der in brief opsteld, dy't ferstjoerd is nei Henk Deinum, Jan Anker fan it WTC-kompleks, en de beide partijen út de stadionûntwikkelingskombinaasje: bougroep Dijkstra Draisma en Wijckerveste. "Zonder de komst van een nieuw stadion is het niet de vraag óf Cambuur failliet gaat, maar wanneer", falt dêryn te lêzen.