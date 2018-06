LIVE: Earste wedstriid op nije fierljepskâns yn Burgum

Foar de konstruksje fan de Burgumer skâns hat de klup goed sjoen nei de 'Hollânske' skânsen, lykas dy yn Zegveld yn de provinsje Utrecht. Hjir waard oant no ta it fierste ljept. It Nederlânske rekôr, stiet op 22,21 meter en is yn hannen fan Jaco de Groot. De foartekens binne goed, sa seit sportferslachjouwer Freark Wijma: "Tiisdeitejûn ljepte de twadde klasse yn Burgum. Allinne al by de jonkjes waarden der 16 nije pr's sprongen. Dat seit wol wat."

It fierljeppen yn Burgum is streekrjocht te folgjen by Omrop Fryslân fia in livestream. De wedstriid begjint om 19.00 oere.