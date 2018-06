Stichting Leergeld hopet noch mear famyljes te helpen: "Lit se mar komme"

Mar it is net altyd maklik te sjen oft in famylje gjin jild hat, om de bern oan gewoane aktiviteiten meidwaan te litten. It giet dan neffens Van der Veer foaral om húshâldingen mei parttime banen. "Dat binne minsken dy't wol wurkje en jild fertsjinje, mar net in soad oerhâlde foar oare dingen."

Bern út dy famyljes hopet de stichting yn de takomst helpe te kinne. It betsjut wol dat de stichtingen it folle drokker krije. "Mar dat makket net út. We witte altyd wol minsken fine dy't ús helpe wolle. Lit se mar komme", seit Van der Veer.