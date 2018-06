Rapport: Reekwolk REC hat gjin gefaar foarme foar omwenners

By de steuring kamen stikstofoksiden, swaveldiokside en sâltsoer frij. Arcadis seit ek dat soks yn de buert te fernimmen wie, mar de konsintraasjes dêrfan bleaune binnen de jildende grinswearden. Omrin joech nei it ynsidint opdracht om ûndersyk te dwaan.

Omrin seit yn in reaksje dat it spitich is dat der in steuring west hat, mar ek dat net foarkommen wurde kin dat der saken misgean. De ôffalferwurker wiist der op dat der ferline jier fjouwer steuringsoeren wiene, wylst de limyt yn de fergunning 60 oeren binne. De problemen yn de ôffaloven ûntstiene nei in lekkaazje yn de tsjettel.

It kolleezje fan B&W fan Harns hie easke dat der foar 21 juny dúdlikheid komme soe oer wat foar stoffen der by it ynsidint yn de loft kaam wiene.