Learlingen fan fjouwer basisskoallen swaaie skries út

De bern fan fjouwer basisskoallen ha woansdei de skries útswaaid. Dat dienen se by it spesjale útswaaimomint út in sintraal stik greide tusken de fjouwer skoallen. De bern hawwe twa jier lang it projekt Greidhoeke goes Onderwijs (GGO) folge. Binnen it projekt wurdt ûndersyk dien nei de skries en har omjouwing.

Wylst de skries no noch by ús yn Fryslân is, sil dizze fûgel aanst wer op reis nei it suden. In moai momint om de skries op in ludike wize út te swaaien en werom te sjen op alle GGO aktiviteiten. Foar it útswaaimomint wie der romte foar beweging en muzyk. Aktiviteiten dy't de bern sels betocht hawwe en dat allegeare yn de natoer.

De skoalbern hawwe foarich jier al in ferske makke oer de skries, yn gearwurking mei de band WIEBE. Artiest Wiebe Kaspers en drummer Daan Slagter wienen ek by it útswaaimomint om it ferske mei de bern te sjongen. It nûmer kaam as heechste nije nûmer yn de Fryske Top 100.