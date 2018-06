Op nijjiersdei, earste krystdei of mei Peaske winkelje? It makket yn Drachten net mear út. Winkels meie dêr no altyd iepen.

Dat hat de gemeenteried tiisdeitejûn besletten. It is hiel wat oars foar de Drachtster úndernimmers, want dêr hat oant no ta noch nea in keapsnein west. Drachten hat no de romste winkeltideregeljouwing fan hiel Nederlân. Op 1 july is de earste keapsnein yn Drachten.