Hiel âlde bewenning fûn yn polder by Leons

"We zijn heel blij met deze vondst, want de vindplaatsen tot nu toe zijn vooral van terpen. We weten maar weinig van het landschap rondom de terpen en het gebruik daarvan in de IJzertijd. Het is bijzonder dat niet alleen de vindplaats bewaard gebleven is, maar hoogstwaarschijnlijk ook het landschap uit die tijd," leit Rik Feiken, ûndersiker fan de RCE út.

De RCE pleitet foar in grutter part fan it gebiet te ûndersykjen nei spoaren út de lette Izertiid en de Romeinske tiid.