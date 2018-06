Twa Fryske skroathannelers oppakt om radio-aktyf skroat

De plysje kaam de manlju op it spoar nei in melding fan in Fryske skroathanneler. Dy warskôge de autoriteiten nei't deteksjepoartsjes op it bedriuw alarm sloegen omdat in partij skroat mei radio-aktive stoffen foarbykaam. It radio-aktive skroat komt nei alle gedachten út it rom fan sloopt skip. De plysje hat de hiele partij achterhelle. It materiaal kin skealik foar de sûnens wurde as je der langere tiid oan bleatsteld wurde. Fan de fjouwer fertochten is yntusken de man út Oerisel frijlitten, de oare trije sitte noch fêst.