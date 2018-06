Bou fan 55 huzen yn Appelskea kin trochgean

De plannen foar de bou fan 55 huzen op it terrein fan it eardere Miniatuerpark yn Appelskea kinne trochgean. In mearderheid yn de gemeenteried fan Eaststellingwerf gie tiisdeitejûn akkoart mei de plannen. Earder woene de measte fraksjes de plannen noch in jier útstelle. De minsken op de folle publike tribune wiene dan ek ferbjustere. Want neffens neffens Marcel Moes fan StellingwerfPlus en ynsprekker Johan Hoeksma is der yn it doarp gjin draachflak foar de plannen.