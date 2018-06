Gemeenteried Hearrenfean hat noed oer wenningmerk

Neffens de partijen binne kwetsbere minsken, en minsken mei sosjale problemen, no faak oanwiisd op djoere keamerhier. Dizze keamers soene faak net geskikt wêze en net genôch komfort foar de minsken hawwe. Dêrnjonken soe ûnderhier en partikuliere hier hieltyd faker soargje foar oerlêst.

De gemeenteried freget it kolleezje no unanym, mei in moasje, om sa gau as mooglik mei in plan te kommen foar takomstich belied.