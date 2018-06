Hoe kin de regio Noardeast-Fryslân fitaler wurde?

It etiket krimpregio wurket net mei. Leaver sjogge bestjoerders it as in kânseregio. Guon saken gean goed. Troch de Sintrale As is de fraach nei bedriuweterreinen yn Dokkum tanommen. Musea yn de regio hawwe de tichtste besikersbesetting fan lytse musea yn Nederlân. It tal wurksykjenden is yn 2017 mei mar leafst 33 persint ôfnommen. Mar om't der sûnt de krisis 3.000 banen ferlern gien binne, is de wurkgelegenheid noch net op peil.

"Noardeast-Fryslân heeft in boel te bieden, maar we mogen ook wel eens 'grutsk' zijn op de streek en dat is ons niet echt eigen", fynt Jelle Boerema. Ek is de krimp relatyf. Guon kearnen as Burgum, Bûtenpost en Kollum groeie.