Boukampus Noardeast-Fryslân komt yn Dokkum

Begjin dit jier is der yn Noardeast-Fryslân al in ynnovaasjekluster oprjochte mei tal fan bedriuwen út de regio. Allinne al yn Fryslân moatte 290.000 wenningen fan it gas ôf. De kampus moat in briedplak wurde foar ûndernimmers út Noard-Nederlân. Der sil ek struktureel plak komme foar sa'n tsien oant fyftjin studinten om ûnderfining op te dwaan yn de praktyk.

Ein dit jier klear

De ferwachting is dat de boukampus ein fan dit jier fan start giet. De realisaasje sil sa tusken de 600.000 en de 700.000 euro kostje en mei de ekploitaazjekosten foar fjouwer jier komt it gehiel út op sa'n oardel miljoen euro. De boukampus is in inisjatyf fan it Kennis- en Innovatiehuis Noordoost-Fryslân.