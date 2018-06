VLOG: Sneakpreview Redbad de film

Sa moai as de bylden fan it lânskip en de setting binne, sa wikseljend en net altyd oerweldigjend is it aktearnivo, faak fanwegen it ûntbrekken fan tekst foar in goede dialooch. Dochs kinne de akteurs dermei út de fuotten en makket it fisueel geweld op foar it akteartekoart.

De haadrolspilers komme goed út de ferve, mei in prachtrol foar Jonathan Banks (Pepijn) en Tibo Vandenborre (Karel Martel), inketswart. Gijs Naber as de Fryske kening Redbad wit te oertsjûgjen en kin de film drage as haadrolspiler. De film hat syn pros en cons, mar is wier it besjen wurdich op it grutte filmskerm."