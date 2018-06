De Innovation Games sykje nei it bêste sirkulêre idee fan Fryslân

In wike lang de striid oangean om it meast innovative idee te betinken, dat is yn it koart de bedoeling fan de Innovation Games. De wedstriid wurdt dizze wike hâlden yn Fryslân. Yn totaal dogge der 22 minsken mei, dy't ûnderferdield binne yn fjouwer teams. Sy moatte mei-inoar stride om it meast duorsume konsept te betinken. En dit konsept moat ek nochris de mienskip ferbetterje.