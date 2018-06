SC Cambuur dielt soargen supporters oer nij stadion

Binnen no en in lytse twa wiken moat der dúdlikens komme oer it nije stadion fan Cambuur by it WTC-kompleks. Opliedingssintrum ROC Friese Poort, ferantwurdlik foar de hier fan 7.500 kante meter yn it nije stadion, wol foar 1 july witte wêr't it oan ta is. Oars dan lûkt it him werom út de plannen en sitte de ûntwikkelers mei in grut probleem.