Alwer in nije spiler by SC Hearrenfean: Sherel Floranus

Technysk manager Gerry Hamstra s bliid is mei de komst fan Floranus. "Sherel is een sterke vleugelverdediger, die ondanks zijn jonge leeftijd al veel ervaring heeft op het hoogste niveau. Het is een speler die op meerdere posities uit de voeten kan, maar wij zien hem vooral voor de rechterkant."

Floranus komt út de eigen jeugd fan Sparta en spile yn totaal 69 wedstriden foar de Rotterdamske klup. Op syn 16e makke hy syn debút foar de Spartanen. Mei de transfer soe in heal miljoen euro muoid wêze. "Toen we vorig jaar Denzel bij Sparta ophaalden, zeiden we dat ze de vervanger met Floranus al klaar hadden staan. Misschien komen we in de toekomst daar nog wel eens voor terug, zeiden we toen", sa seit Gerry Hamstra.