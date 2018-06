Ipewacht Fryslân hat it drok mei de yp en de esk

Om de problemen mei de beammen oan te pakken is in feroaring fan it beammeplantbelied nedich, fynt de Ipewacht. Biodiversiteit is fan grut belang. We moatte ôf fan de monokultuer, seit Alexander te Nijenhuis. Hy is ynspekteur by de Ipewacht en sjocht in soad beammen deagean. It belied fan in protte fan deselde beammen plantsje by bygelyks diken of parken moat echt feroare wurde neffens him. Mear ferskaat soarget derfoar dat beammen minder gau siik wurde.