Unnedige telefoantsjes soargje foar drokte by Dokterswacht

De druk op de Dokterswacht Fryslân nimt ta. Dit komt om't hieltyd mear minsken nei de helpferlieningsynstânsje belje, ek as it net driuwend is. It oantal telefoantsjes is begjin fan dit jier mei 5 prosint tanaam yn fergeliking mei in jier earder. Boppedat hat de Dokterswacht te min minsken. Der is grut ferlet fan doktersassistinten foar de nacht- en wykeintsjinsten.