Waadeilannen wolle gjin gasboarringen mear

De fiif Waadeilannen wolle dat minister Wiebes de gasboarringen yn de Waadsee rap ôfbout. Dat skriuwe se yn in brief oan de minister. Wiebes giet yn syn plannen út fan in stadige ôfbou, wêrby't gas wûn wurdt salang as it nedich is. Dizze wurkwize betsjut yn de praktyk dat der mear gas wûn wurdt om de ôfbou fan de gaswinning yn Grinslân op te fangen. Dêrmei nimt de druk op de Waad- en Noardsee allinnich mar ta.