Offisjele IVF-klinyk yn Wolvegea

Fertiliteitsklinyk Nij Barrahûs yn Wolvegea hat fan 1 july ôf as earste klinyk yn Fryslân in IVF-fergunning. Mei dy fergunning kin tenei it hiele IVF-trajekt by de klinyk plakfine. Earder koene pasjïnten by Nij Barrahûs allinnich foar de twa earste fazen telâne: de monitoaring en de punksje. Foar de befruchting fia de reagearbuis en it werom pleatsen fan de aaisel moasten minsken ôfreizgje nei gearwurkjende kliniken of sikehuzen.