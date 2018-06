Moandei lanlike staking yn it streekferfier

Fan kommende moandei ôf wurdt der yn it hiele lân staakt yn it streekferfier. Dat hat it fakbûn FNV niiskrekt bekendmakke. De lanlike staking komt omdat de wurkjouwers neffens it fakbûn gjin dúdlike ôfspraken meitsje wolle oer fermindering fan de hege wurkdruk en in leansferheging foar alle wurknimmers yn it iepenbier ferfier. De staking betsjut dat der yn it hiele lân hast gjin streekbussen en regionale treinen ride sille.