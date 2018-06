Nij húske foar froulju op Oerol

Op it Oerol festival op Skylge wurdt dizze wike in eksperimint holden mei duorsume húskes foar froulju. Der wurdt gjin spielwetter brûkt en boppedat wurdt fan de urine in soarte fan keustdong makke. It idee is betocht troch ûndernimmers út Rotterdam en Súd-Afrika, dêr't húskes faak net hygiënysk binne en wetter brûkt wurdt om troch te spielen, wylst der geregeld in tekoart is oan wetter yn Afrika.