Sietske Poepjes wol Frysk brûken mear twinge

Sa soenen bygelyks skoallen boeten krije kinne as se tekoartsjitte yn it oanbieden fan it fak Frysk. Poepjes wol ûndersykje oft sokke maatregels ek fertuten dogge. Se hat soarch oer it hieltyd minder brûken fan it Frysk, al giet it hjir noch net sa slim as by oare minderheidstalen.