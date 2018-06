Algemien direkteur NDC Dina Boonstra hâldt op

Algemien direkteur Dina Boonstra fan de NDC Mediagroep leit har funksje per 1 augustus del. Se hat fjouwer jier lieding jûn oan it noardlike mediabedriuw. Yn dy tiid is de NDC út grutte finansjele problemen kommen en hat it wer in liedende posysje krigen yn Noard-Nederlân.