Dowemelkers komme yn aksje tsjin rôffûgels

It tal dowehâlders is de lêste fyftjin jier al bot tebekrûn fan 120.000 nei 18.000. De fergrizings is dêr de wichtichste oarsaak fan, mar der binne ek hieltyd mear dowehâlders foar wa't de aardichheid derôf rekket troch de skea fan de rôffûgels. De petysje is al mear as sântûzen kear ûndertekene.