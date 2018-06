Redbad-produsint Klaas de Jong sjocht út nei Redbad-premjêre

Kontroversjeel

Ek soe de film oer de Fryske frijheidsstrider misledigjend wêze foar grutte befolkingsgroepen. Klaas de Jong fertelt dat er in pear wike lyn brief krigen hat fan YouTube, wêryn't stiet dat se de trailer net op harren webside sette wolle. De Jong: "Wy ferwachten dat wy reaksje krije soenen oer it ferset tsjin it kristendom. Redbad stiet bekend as in heidenske foarst dy't it kristendom as fijân sjocht. Yn Nederlân falt dat miskien ta, mar yn de rest fan de wrâld is it noch in ding. Mar yn de film litte wy beide kanten fan it ferhaal sjen."

Yn in dokumintêre fan de film leit regisseur Roel Reiné út hoe't er dat dien hat. Alles wat kristenen is hiel moai makke. Mar hy lit ek de grouwélige dingen sjen as it forsearjen fan in religy en it forsearjen fan it dopen, Dêr tsjinoer litte se ek de goeie en slechte dingen sjen fan it heidenske geloof. Bygelyks dat se famkes opbrâne foar it geloof en dat dat hiel gewoan is.