Daniels en El Baad meie Cambuur ferlitte

Op de posysjes fan Daniels en El Baad, oan de bûtenkant fan de oanfal en sintraal efteryn, hat Cambuur oare alternativen dy't de foarkar krije. Dêrtroch meie se de klup ferlitte. Der is allinne noch gjin belangstelling foar it twatal. "En dat is ook niet zo gek als je kijkt naar wat voor seizoen we hebben gehad", fertelt technysk manager Foeke Booy.

Kevin van Kippersluis sil takom seizoen mooglik ek by in oare klup spylje. Booy sprekt fan "een verschil van inzicht" mei Van Kippersluis. Hy sjocht himsels as middenfjilder, wylst de technyske stêf fan Cambuur him as linkeroanfaller sjocht. "Als er een club voor hem komt, zullen we daar naar luisteren."