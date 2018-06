Oppakte bernepsychiater freget help by honorêr konsulaat

Konsulêre bystân

As Nederlanners yn it bûtenlân oppakt wurde, freegje de lokale autoriteiten oan de fertochte oft sy ek ferlet hawwe fan bystân. As dat it gefal is, jouwe dyselde autoriteiten dat oan by de ambassade of by it honorêr konsulaat. Yn Nepal is gjin Nederlânske ambassade. It lân hat wol in honorêr konsulaat.

"Consulaire bijstand is een pakket aan maatregelen" fertelt Veldman. "Het houdt in ieder geval in dat je bezocht wordt door de honorair consul. Daarnaast krijg je 30 euro per maand om in je levensonderhoud te voorzien, bijvoorbeeld in het onderhouden van contact met je familie. Verder wordt de toestand door de ambassade in de gevangenis gemonitord. En als de verdachte dat wil, kan de ambassade een lijst met namen van advocaten geven."