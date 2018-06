Bysûndere fûgelsjochhutte Alde Feanen ôfbaarnd

In fûgelhutte fan It Fryske Gea yn De Alde Feanen is sneontejûn folslein ôfbaarnd. De hutte stiet by de Grutte Krite. Hy is bedoeld om de koloanje ielguozzen observearje te kinnen dy't dêr oan it brieden is. De fûgelsjochhutte is allinnich mei in boat berikber. It Fryske Gea neamt de brân in grut ferlies, fanwege de bysûndere lokaasje.