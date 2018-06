PostNL besoarget pakketsjes fossylfrij yn binnenstêd Ljouwert

Primeur

"Dit is de earste binnenstêd fan Nederlân dêr't we op in folslein duorsume wize de pakketsjes besoargje. Dat is hiel bysûnder", fertelt Rolf Jansma fan PostNL. Ek mei it each op de Elfwegentocht is de kar op Ljouwert fallen. Jansma: "Fryslân is hiel bot dwaande mei duorsumens. It is in hiele moaie omjouwing om hjir te starten."

Foar de besoarging fan de lytsere pakketsjes sil PostNL gebrûk meitsje fan saneamde stints. Dat binne in soarte fan elektryske bakfytsen, dêr't de pakketbesoargers op stean kinne. PostNL ferwachtet dat, hielendal middenyn de stêd, de besoarging mei stints flugger giet as mei auto's. De gruttere pakketten sille mei in duorsume bus besoarge wurde.