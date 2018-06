Fryske hacker moat sel yn foar grutskalige cyberkriminaliteit

Neffens de rjochtbank wie der sprake fan grutskalige en profesjonele cyberkriminaliteit. De man makke websiden mei in winkelfunksje, mar boude in geheime funksje yn wêrmei't hy brûkersnammen en wachtwurden fan klanten ûnderskepte. Mei dy gegevens kocht hy guod by Bol.com. De man wie ferslave oan gokken en oan speed, mar is dat no net mear. Hy wennet en wurket tsjintwurdich yn België.

Mei de straf wol de rjochtbank in sinjaal ôfjaan foar it lijen wat hy de minsken oandien hat.