Mem fan kliïnten bernepsychiater: "Us jonges binne yn sjok"

"Earst koene we it net leauwe, mar doe't stadich oan mear details bekend waarden, moast it him wol wêze. We kinne de man as in prima keardel, hertlik, sosjaal en in echte fakman. Ek efternei kinne we neat betinke dat mooglik der yn de kontakten wat net hielendal yn heak wie."

Altyd ien by

"Der hat trouwens ek altyd ien fan ús by west", fertelt se ek noch, wat it ferhaal fan Therapeuticum befêstiget. Therapeuticum is de organisaasje op De Jouwer dêr't de psychiater foar wurke. De mem lit fierder witte dat der allinnich mar mei in profesjonele reden lichaamlik kontakt west hat, bygelyks by it opnimmen fan de bloeddruk.

Persoanlike saken ferteld

It sit de beide jonges noch it meast dwers dat se yn de petearen mei de man ek hiel persoanlike saken ferteld ha, dêr't se har efternei wol ferfelend ûnder fiele. Moandeitemiddei sil de mem fierder yn petear mei Therapeuticum om te besprekken hoe't de behanneling fan de jonges fierder gean kin. Om de bern te beskermjen wol de famylje fierder net yn in nijs.