Grut Frysk Diktee giet tongersdei net troch fanwege min waar

It waar is ûnfoarspelber en dat is foar in soad eveneminten faak in stroffelblok. Dat jildt ek foar it Grut Frysk Diktee dat no tongersdei yn de iepen loft wêze soe, op it Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert. Der wurdt min waar ferwachte en dêrom hat de organisaasje besletten it evenemint net trochgean te litten. It diktee wurdt ferset nei nije wike woansdei 27 juny. Dit wie al de reservedatum, dy't yn it foar kommunisearre is mei alle dielnimmers.