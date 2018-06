De plysje hat sneintenacht in man oanhâlden foar mishanneling fan in meiwurker fan in kafee oan it Ruterskertier yn Ljouwert. By syn oanhâlding begûn de 31-jierrige fertochte út Ljouwert ek noch de plysjes te misledigjen.

Der wurdt moandei mei de eigener fan it kafee oerlein oft de Ljouwerter in kollektive hoareka-ûntsizzing krije moat, sa meldt de plysje.