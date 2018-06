Oerol-besikers wurde waarm makke foar Kulturele Haadstêd

Besikers fan it Oerol-festival wurde waarm makke foar de foarstellings fan Kulturele Haadstêd op de fêste wal. Op it festivalterrein op Skylge is in spesjale ynformaasjestand fan LF2018. Boppedat fytse meiwurkers fan Kulturele Haadstêd it eilân oer om promoasje te meitsjen en besikers oer te heljen nei Fryslân te kommen at Oerol foarby is. Ien fan harren is Johannes Keekstra.