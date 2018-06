Kingma, Hiemstra en Wassenaar winne yn Sint-Jabik

Rûte nei de finale

Kingma, Hiemstra en Wassenaar hienen it yn de earste omloop dreech mei Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Mei alles oan 'e hang gie de winst dochs nei Kingma-en-dy. Yn de twadde omloop rûn it better: 5-0 en 6-2 tsjin Auke Boomsma, Marten Feenstra en Lars Pieter van Straten. Yn de heale finale wûnen se dêrnei fan it trio Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden.

Yn de finale gienen de earste trije earsten om en om, oant it 2-1 stie foar Kingma-en-dy. Dy sloegen dêrnei op 6-6 in gatsje nei 3-1. It trio Van der Bos kaam noch wol werom ta 3-2, mar dêrnei wie it ferskil noait minder as twa earsten. Op 5-3 en 6-2 stelde Wassenaar de oerwinning fan syn partoer feilich troch de bal foar de keats te kearen.

Hans Wassenaar waard yn Sint-Jabik útroppen ta kening.