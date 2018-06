Frânske middenfjilder Robin Maulun nei Cambuur

Maulun is in oanfallend ynstelde middenfjilder en hat de hiele jeugdoplieding fan Girondins de Bordeaux trochrûn. Foar de Frânske topklup makke er ek syn debút op it heechste nivo yn Frankryk en yn de Europa League. It ôfrûne seizoen spile Maulun foar Trélissac, op it fjirde nivo yn Frankryk.