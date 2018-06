De takomst fan it Frysk: it giet om bewustwurding

Jelle Bangma fan it Cedin seit we net der net op rekkenje moatte dat skoallen it Fryske rêde. "It ûnderwiis kin it Frysk net rêde. De Friezen séls moatte it Frysk rêde. En jonge âlden moatte har bewust wêze, dat as se sels Frysktalich binne, dat se dan har bern yn it Frysk grutbringe. Mar de winst is dat it Frysk no yn alle gefallen ferplichte is yn it ûnderwiis."

Mar dan is der ek nochris it probleem dat in soad juffen en masters it Frysk net mear goed behearskje. Dêr soe oan wurke wurde moatte. De klam leit no op meartalich ûnderwiis, dêr't Frysk, Nederlânsk en Ingelsk praat wurdt op skoallen. Alders soenen ek mear ynteresse hawwe moatte foar it Frysk. Op skoallen wurdt yn de 10-minutepetearkes wol hifke nei it Nederlânsk of wiskunde, mar noait nei it Frysk.