Pear oanmeldings fan bern mei beheining: "Je moatte wer fan alles regelje"

Op 8 july stiet de Ljouwerter binnenstêd yn it teken fan 'De achtse dag". Troch de stêd sil dy dei in enoarme kettingreaksje plakfine. In kettingreaksjes fan 48 skeakels foarme troch minsken, masinen, bouwurken en optredens.

Beheining

Ien fan dy skeakels is yn it provinsjehûs. Hjir is in bernefestival organisearre foar bern mei in ferstanlike en mearfâldige beheining. In groep dy't net faak yn dit soarte grutte eveneminten meinommen wurdt. It tal oanmeldingen rint lykwols noch net stoarm.

Baukje Ritsma fan Talant frege har ôf hoe't dat kin. Buro de Vries seach mei har op it simmerfeest fan bernedeisintrum Us Greide op It Hearrenfean om dat út te finen.