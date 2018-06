Fotograaf Catrinus van der Veen: fan sydline nei belutsenheid

In grutte stap mar in moaie switch

DEI is it wurkplak foar Van der Veen. Hy rôle der fia syn dochter en syn frou yn. De dochter fan Catrinus hat in Vintagesaak yn de Kultuerfabryk dêr't ek de dei-opfang sit. Sa kaam hy as frijwilliger binnen en no is hy professional en fjouwer dagen yn 'e wike wurksem by de opfang. In enoarme stap fynt hy sels ek mar wol in hiel moaie switch.

Foar it earst heart hy wier earne by seit er. As fotosjoernalist steane jo altyd oan de sydline. Je registrearje, je fotografearje en meitsje in byld. As meiwurker fan de dei-opfang is hy foar it earst echt belutsen by in groep en dat fielt goed. Hy wol it bêste út de meiwurkers helje. Dêrnjonken bliuwt Van der Veen sa út en troch wol foto-opdrachten dwaan. Dat sit yn it bloed. Mar de hektyk fan de sjoernalistyk sil hy net misse. De dei-opfang is rêst foar him.