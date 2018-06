Sonken skûtsje leit noch op de boaiem fan it Hegemer Mar

It IFKS skûtsje Hoop op Zegen, dat sneon omsloech by de Slach om Heech, leit noch hieltyd op de boaium fan it Hegemer Mar. It leit op dit stuit yn it snelfaargebiet. It skûtsje is by deiljocht ridlik goed te sjen, om't de mêst fier boppe it wetter út stekt. Dochs is it plak markearre mei read-wite linten. Der sil besocht wurde it skûtsje sa fluch as mooglik te bergjen.