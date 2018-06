Harnzer band wint 'Lytse Priis'

De Harnzer band Lester Blackfield is sneon de winner wurden fan de 'Lytse Priis fan Fryslân', de poppriis fan Stichting Friesland Pop en de Fryske poppoadia. Yn de finale makke de dit jier oprjochte band mei in kombinaasje fan hiphop en dûnsbere rock de measte yndruk op de trijekoppige sjuery. De priis bestiet út studiotiid en in searje optredens op nijsgjirrige poadia, wêrûnder de festivals Freeze en Eurosonic/Noorderslag.

Yn popsintrum Iduna spilen fiif muzikaal tige ferskillende finalisten in set fan tweintich minuten. De fiif finalisten wiene singer-songwriter Esther de Jong, hardrockband Torrential, de Psychotic Lumberjacks en Lowland Kid. Dizze lêste band lei beslach op de publykspriis.