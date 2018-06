Fierljeppen yn Winsum proai foar Nard Brandsma mei seizoensrekôr.

Top fjouwer

Klassemintslieder Thewis Hobma wûn oant no ta fjouwer kear, mar einige no yn 'e finale op it twadde plak troch yn syn lêste sprong 20.22 meter te notearjen. Hannes Scherjon fan Noardburgum einige op it tredde plak mei 19.80 meter. Opfallend wie de prestaasje fan topklasse-debutant Daan de Vries út Feanwâlden. Hy einige op in knap fjirde plak mei 18.43 m, in nije pr.