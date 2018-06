Fierljeppen yn Winsum proai foar Nard Brandsma

Nard Brandsma fan Warkum hat sneontejûn de fierljepwedstriid yn Winsum op syn namme skreaun by de senioaren. Brandsma ljepte nei in ôfstan fan 20.43 meter en pakte dêrmei de deiwinst. Klassemintslieder Thewis Hobma fan Harns einige op it twadde plak troch yn syn lêste sprong 20.22 meter te notearjen. Hannes Scherjon fan Noardburgum einige op it tredde plak mei 19.80 meter.

By de froulju wûn Antsje Draijer fan Nijhuzum. Sy ljepte 14.18 meter en kaam dêrmei krekt wat fierder as Akke Dijkstra fan Bûtenpost (13.98). Sigrid Bokma fan Hylpen waard tredde mei 13.66 meter. Rutger Piersma (18.71), Rutger Haanstra (16.40) en Fardau van Akker (13.97) wûnen respektyflik by de junioaren, de jonges en de famkes.