Kuorballers Havic ferlieze finale om lânstitel

De thúsploech wie yn de earste helte folle better as Havic. By rêst stie DVO al mei 11-4 foar. Ek nei it skoft koene de Friezen net bybliuwe. De ploech út Bennekom pakte dêrom frij ienfâldich de Nederlânske titel.

Havic hie yn de ôfrûne trije jier gjin kompetysjewedstriid mear ferlern. De nederlaach yn de finale wie dêrom foar de Friezen ekstra soer.