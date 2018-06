Triemstra-en-dy pakke earste seizoensoerwinning yn Dokkum

It partuer fan Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra hat sneontemiddei it haadklassekeatsen yn Dokkum wûn. Yn in spannende finale wûnen Triemstra-en-dy mei 5-5 en 6-0 fan it partuer fan Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. It wie dit jier de earste oerwinning foar Triemstra, Drent en Kootstra yn in frijeformaasjepartij.

De tredde priis yn Dokkum gie nei Auke Boomsma, Marten Feenstra en Laas Pieter van Straten. Hendrik Kootstra waard sneontemiddei útroppen ta kening fan de partij.