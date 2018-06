Ald-Hearrenfeanspilers Cavlan en Slagveer nei FC Emmen

De 26-jierrige Cavlan komt oer fan de Turkske klup Boluspor. De 24-jierrige Slagveer hat it ôfrûne seizoen spile foar degradant FC Twente. Hy hat oan de begjin fan syn karriêre yn de jeugdoplieding fan FC Emmen sitten.

Nei Hearrenfean spile Slagveer ek noch foar Lokeren yn België. De Belgyske klup is ek noch hieltyd eigener fan Slagveer. FC Emmen is it ôfrûne seizoen promovearre út de Jupiler League en spilet it kommende seizoen yn de earedifyzje.