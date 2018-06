Justysje: "Gjin oanwizings foar misbrûk yn Nederlân troch sekstoerist"

Prioriteit

It bestriden fan bernesekstoerisme is al in skoft prioriteit foar justysje. Dat wurdt dien troch in spesjaal plysjeteam bestriding berneporno & bernesekstoerisme yn oparbeidzjen mei de pleatslike plysje en helporganisaasje Terre des Hommes.

It byld fan de spesjalisearre plysjeminsken is dat it geregeld foarkomt dat guon fertochten har allinnich yn lannen fier fuort skuldich meitsje oan bernemisbrûk, faak by bern yn 'kwetsbere situaasjes'. De Graaff slút net út dat dat ek jildt foar de man út Makkingea, mar dêr wurdt de saak net minder earnstich fan. "We schrikken iedere keer bij zo'n melding. Justitie neemt dit hoog op", seit se. De bernepsychiater sit op dit stuit fêst yn Nepal op fertinking fan bernemisbrûk. Dat kin de man in selstraf opleverje fan alve jier.