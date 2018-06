Fisk fange kinne se wol, no noch de jeugd binnenangelje

Hast 40 bern wiene oanwêzich by it earste evenemint. De dielnimmers krigen demonstraasjes oer hoe't se it bêste in fisk fange kinne. En hoe't je mei de fongen fisk omgean moatte. Ek koene de jongerein it wetter op om sels te sjen hoe't in djiptemjitter wurket, of om sels te sjen hoe in fronttroller it fiskjen makliker makket.

"De wekker om fjouwer oere, om fiif oere by it wetter. Fiskje. Dat is toch folle leuker as gamen", sei ien fan de dielnimmers.