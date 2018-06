Klikstirns bliuwt fuort fan de Amelanner Feugelpôlle

In oare hiel kwetsbere soart hat foar in part harren plak ynnommen. Der briede no 40 spantsjes lytse stirnzen op it meast eastlike puntsje en dat wie der ferline jier mar ien. Wêrom't de klikstirnzen fuortbleaun binne, is net te sizzen. Ferline jier binne alle piken nei heech wetter opfretten troch seemokken. Foar in part liket it der op dat de Amelanner klikstirnzen op ûnder oare Teksel en by Petten bedarre binne.